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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 26 октября 2013
Бавария
26.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Герта
29'
М. Манджукич
51'
М. Манджукич
54'
М. Гетце
4'
А. Рамос
58'
Э. Бен-Хатира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Герта
90'
Желтая карточка
П. Скьельбред
86'
Замена
Ронни
️️️️
Х. Хосогаи
78'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Й. ван ден Берг
77'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
Э. Бен-Хатира
65'
Желтая карточка
П. Пекарик
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Мюллер
64'
58'
ГОЛ! 3:2!
Э. Бен-Хатира
Пас отдал
А. Рамос
ГОЛ! 3:1!
М. Гетце
Пас отдал
Рафинья
54'
52'
Желтая карточка
А. Рамос
ГОЛ! 2:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
51'
50'
Желтая карточка
Х. Хосогаи
Желтая карточка
Рафинья
50'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Ф. Рибери
29'
Желтая карточка
Д. Боатенг
28'
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Роббен
26'
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Кроос
24'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Рамос
Пас отдал
П. Скьельбред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
3-2-4-1
1
Нойер
17
Боатенг
5
ван Бюйтен
13
Рафинья
5
Алаба
21
Лам
7
Рибери
31
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Роббен
13
Мюллер
3-3-2-1
1
Крафт
28
Лустенбергер
15
ван ден Берг
4
Лангкамп
22
Пекарик
38
Чигерчи
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
5
Скьельбред
20
Рамос
13
Мюллер
88
Мартинес
88
Мартинес
13
Мюллер
8
Кроос
27
Гетце
27
Гетце
8
Кроос
10
Роббен
9
Манджукич
9
Манджукич
10
Роббен
21
Хосогаи
12
Ронни
12
Ронни
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
10
Мухтар
10
Мухтар
28
Бен-Хатира
15
ван ден Берг
9
Аллагуи
9
Аллагуи
15
ван ден Берг
Остались в запасе
Бавария
Герта
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Бавария - Герта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Альянц Арена
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