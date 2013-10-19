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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 19 октября 2013
Герта
19.10.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
36'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия М
Желтая карточка
А. Рамос
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
М. Штранцль
90'
Желтая карточка
М. Штранцль
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Рамос
Пас отдал
П. Скьельбред
36'
33'
Желтая карточка
Раффаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
12
Ронни
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-2-2
1
Крафт
15
ван ден Берг
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
21
Хосогаи
22
Пекарик
5
Скьельбред
28
Бен-Хатира
20
Рамос
9
Аллагуи
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
24
Янчке
4
Брауверс
39
Штранцль
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
38
Толга Чигерчи
ОП
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Герта - Боруссия М
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Олимпиаштадион
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