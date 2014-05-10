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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия Д
Герта - Боруссия Д: обзор матча 10 мая 2014
Герта
10.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 4
Завершен
Боруссия Д
41'
Р. Левандовски
44'
М. Йойич
81'
Р. Левандовски
82'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия Д
Желтая карточка
С. Вагнер
85'
82'
ГОЛ! 0:4!
Г. Мхитарян
Пас отдал
П. Обамеянг
81'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
70'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Ройс
Желтая карточка
Н. Шульц
69'
Замена
А. Рамос
️️️️
Л. Кобиашвили
64'
Замена
П. Нимайер
️️️️
С. Лангкамп
58'
56'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
М. Хуммельс
46'
Замена
О. Кирх
️️️️
Н. Шахин
44'
ГОЛ! 0:2!
М. Йойич
Пас отдал
К. Гросскройц
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Хуммельс
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
П. Скьельбред
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-3-1
1
Крафт
3
Кобиашвили
25
Брукс
4
Лангкамп
21
Хосогаи
22
Пекарик
10
Мухтар
8
Ндженг
5
Скьельбред
2
Вагнер
4-4-1-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
2
Фридрих
29
Шмельцер
22
Мхитарян
8
Шахин
18
Йойич
6
Гросскройц
18
Ройс
9
Левандовски
5
Скьельбред
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
5
Скьельбред
4
Лангкамп
18
Нимайер
18
Нимайер
4
Лангкамп
3
Кобиашвили
20
Рамос
20
Рамос
3
Кобиашвили
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
8
Шахин
21
Кирх
21
Кирх
8
Шахин
18
Ройс
7
Обамеянг
7
Обамеянг
18
Ройс
Остались в запасе
Герта
Боруссия Д
22
Руне Ярстейн
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Руне Ярстейн
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Герта - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
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