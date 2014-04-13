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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 13 апреля 2014
Байер
13.04.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Герта
1'
Ш. Кисслинг
24'
Ю. Брандт
38'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Герта
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ю. Брандт
89'
Желтая карточка
Д. Донати
79'
71'
Замена
Ронни
️️️️
П. Скьельбред
Замена
С. Рольфес
️️️️
Г. Кастро
71'
57'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Л. Кобиашвили
46'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Э. Бен-Хатира
38'
ГОЛ! 2:1!
С. Вагнер
Пас отдал
Т. Чигерчи
ГОЛ! 2:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
Х. Сон
24'
10'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Д. Донати
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
11
Рю Сын-Ву
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
3-3-1-2-1
1
Лено
2
Донати
4
Спахич
21
Топрак
17
Бениш
23
Джан
8
Бендер
8
Кастро
7
Сон
8
Брандт
11
Кисслинг
3-3-2-2
1
Крафт
21
Хосогаи
15
ван ден Берг
4
Лангкамп
22
Пекарик
38
Чигерчи
3
Кобиашвили
28
Бен-Хатира
5
Скьельбред
9
Аллагуи
2
Вагнер
8
Кастро
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Кастро
8
Брандт
21
Озтюнали
21
Озтюнали
8
Брандт
5
Скьельбред
12
Ронни
12
Ронни
5
Скьельбред
28
Бен-Хатира
14
Шульц
14
Шульц
28
Бен-Хатира
3
Кобиашвили
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
3
Кобиашвили
Остались в запасе
Байер
Герта
1
Давид Йеллделл
ВР
11
Рю Сын-Ву
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
11
Рю Сын-Ву
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Байер - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Бай-Арена
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