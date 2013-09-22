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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Герта
Фрайбург - Герта: обзор матча 22 сентября 2013
Фрайбург
22.09.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Герта
6'
А. Мехмеди
38'
П. Скьельбред
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Герта
90'
+1
Желтая карточка
С. Вагнер
Желтая карточка
Ф. Коклен
89'
84'
Желтая карточка
С. Лангкамп
Замена
М. Ханке
️️️️
С. Фрайс
76'
75'
Замена
С. Вагнер
️️️️
П. Скьельбред
71'
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
68'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Ронни
65'
Желтая карточка
П. Скьельбред
Замена
Ф. Коклен
️️️️
С. Керк
62'
38'
ГОЛ! 1:1!
П. Скьельбред
Пас отдал
Ронни
20'
Замена
Л. Кобиашвили
️️️️
Д. Энтони Брукс
Желтая карточка
С. Керк
8'
ГОЛ! 1:0!
А. Мехмеди
Пас отдал
С. Фрайс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
0
Тим Шрамль
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
31
Карим Геде
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
3-2-4-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
3
Дианье
30
Гюнтер
7
Шмид
23
Шустер
37
Керк
6
Фернандес
9
Фрайс
14
Мехмеди
3-2-3-1
1
Крафт
4
Лангкамп
25
Брукс
28
Лустенбергер
22
Пекарик
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
5
Скьельбред
12
Ронни
20
Рамос
37
Керк
13
Коклен
13
Коклен
37
Керк
9
Фрайс
9
Ханке
9
Ханке
9
Фрайс
25
Брукс
3
Кобиашвили
3
Кобиашвили
25
Брукс
5
Скьельбред
2
Вагнер
2
Вагнер
5
Скьельбред
12
Ронни
9
Аллагуи
9
Аллагуи
12
Ронни
Остались в запасе
Фрайбург
Герта
27
Николас Хефлер
ОП
0
Тим Шрамль
ЦЗ
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
0
Тим Шрамль
ЦЗ
1
Александер Шволов
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Фрайбург - Герта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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