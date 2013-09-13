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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Штутгарт
Герта - Штутгарт: обзор матча 13 сентября 2013
Герта
13.09.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
49'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Штутгарт
89'
Замена
Какау
️️️️
М. Ляйтнер
Желтая карточка
Ронни
87'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Э. Бен-Хатира
84'
Замена
С. Вагнер
️️️️
П. Скьельбред
76'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Т. Чигерчи
76'
66'
Замена
М. Харник
️️️️
Т. Вернер
58'
Замена
И. Траоре
️️️️
А. Максим
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Гентнер
Пас отдал
А. Максим
33'
Желтая карточка
В. Ибишевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
12
Ронни
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Рани Хедира
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
3-3-3-1
1
Крафт
15
ван ден Берг
25
Брукс
28
Лустенбергер
21
Хосогаи
38
Чигерчи
22
Пекарик
12
Ронни
5
Скьельбред
28
Бен-Хатира
20
Рамос
4-4-2
26
Ульрайх
2
Сакаи
22
Рюдигер
5
Швааб
15
Бока
6
Квист
78
Ляйтнер
4
Гентнер
44
Максим
11
Вернер
11
Ибишевич
38
Чигерчи
14
Шульц
14
Шульц
38
Чигерчи
5
Скьельбред
2
Вагнер
2
Вагнер
5
Скьельбред
28
Бен-Хатира
9
Аллагуи
9
Аллагуи
28
Бен-Хатира
44
Максим
16
Траоре
16
Траоре
44
Максим
11
Вернер
22
Харник
22
Харник
11
Вернер
78
Ляйтнер
18
Какау
18
Какау
78
Ляйтнер
Остались в запасе
Герта
Штутгарт
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
8
Рани Хедира
ОП
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Томас Шнайдер
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Томас Шнайдер
Статистика матча Герта - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Олимпиаштадион
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