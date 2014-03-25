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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 25 марта 2014
Герта
25.03.2014, вторник, 23:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
66'
А. Рамос (П)
6'
Т. Кроос
14'
М. Гетце
79'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Бавария
Замена
С. Вагнер
️️️️
А. Рамос
87'
79'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Рибери
Пас отдал
М. Гетце
Замена
Ронни
️️️️
Х. Мухтар
71'
Желтая карточка
П. Скьельбред
69'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Рамос
66'
64'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
П. Нимайер
️️️️
Л. Кобиашвили
64'
54'
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Роббен
54'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Т. Мюллер
14'
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
3-2-2-1
1
Крафт
15
ван ден Берг
16
Янкер
25
Брукс
21
Хосогаи
22
Пекарик
10
Мухтар
5
Скьельбред
20
Рамос
3-2-3-1-1
1
Нойер
5
Алаба
13
Рафинья
17
Боатенг
21
Лам
4
Данте
10
Роббен
31
Швайнштайгер
8
Кроос
27
Гетце
13
Мюллер
10
Мухтар
12
Ронни
12
Ронни
10
Мухтар
3
Кобиашвили
18
Нимайер
18
Нимайер
3
Кобиашвили
20
Рамос
2
Вагнер
2
Вагнер
20
Рамос
13
Мюллер
7
Рибери
7
Рибери
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
6
Алькантара
6
Алькантара
31
Швайнштайгер
10
Роббен
9
Манджукич
9
Манджукич
10
Роббен
Остались в запасе
Герта
Бавария
8
Марсель Ндженг
ЦП
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
35
Мариус Герсбек
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
35
Мариус Герсбек
ВР
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Герта - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Олимпиаштадион
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