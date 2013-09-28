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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 28 сентября 2013
Герта
28.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
48'
С. Аллагуи
73'
С. Аллагуи
74'
Э. Бен-Хатира
8'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Майнц
Замена
С. Вагнер
️️️️
Э. Бен-Хатира
89'
Желтая карточка
П. Пекарик
86'
83'
Желтая карточка
Н. Зимлинг
82'
Желтая карточка
П. Слискович
80'
Замена
П. Слискович
️️️️
С. Оказаки
ГОЛ! 3:1!
Э. Бен-Хатира
Пас отдал
П. Скьельбред
74'
ГОЛ! 2:1!
С. Аллагуи
Пас отдал
Э. Бен-Хатира
73'
68'
Замена
Ш. Белл
️️️️
Б. Свенссон
Замена
Н. Шульц
️️️️
Ронни
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Аллагуи
Пас отдал
А. Рамос
48'
46'
Замена
М. Фатхи
️️️️
Н. Новески
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Т. Чигерчи
46'
39'
Желтая карточка
Н. Новески
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мюллер
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
1'
Желтая карточка
Н. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
12
Ронни
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
3-3-3-1
1
Крафт
4
Лангкамп
28
Лустенбергер
15
ван ден Берг
21
Хосогаи
38
Чигерчи
22
Пекарик
12
Ронни
5
Скьельбред
28
Бен-Хатира
20
Рамос
4-3-3
33
Мюллер
3
Поспех
2
Свенссон
4
Новески
33
Пак Чжу-Ху
25
Зимлинг
9
Мюллер
30
Гайс
13
Чупо-Мотинг
30
Оказаки
9
Шахин
12
Ронни
14
Шульц
14
Шульц
12
Ронни
28
Бен-Хатира
2
Вагнер
2
Вагнер
28
Бен-Хатира
38
Чигерчи
9
Аллагуи
9
Аллагуи
38
Чигерчи
4
Новески
30
Фатхи
30
Фатхи
4
Новески
2
Свенссон
16
Белл
16
Белл
2
Свенссон
30
Оказаки
25
Слискович
25
Слискович
30
Оказаки
Остались в запасе
Герта
Майнц
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
7
Чинеду Эде
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
7
Чинеду Эде
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Герта - Майнц
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Олимпиаштадион
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