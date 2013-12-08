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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 08 декабря 2013
Айнтрахт
08.12.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Герта
20'
А. Рамос
81'
Т. Чигерчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Герта
90'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
Ронни
88'
Замена
П. Нимайер
️️️️
Х. Хосогаи
Замена
М. Пфицнер
️️️️
Д. Доган
88'
Желтая карточка
К. Беллараби
83'
Вторая желтая
Т. Пертель
81'
81'
ГОЛ! 0:2!
Т. Чигерчи
Пас отдал
Ронни
78'
Желтая карточка
Й. ван ден Берг
75'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Н. Шульц
74'
Желтая карточка
Н. Шульц
Замена
Д. Кумбела
️️️️
К. Крац
71'
Желтая карточка
Т. Пертель
60'
Замена
М. Корреа
️️️️
Э. Бичакчич
46'
Желтая карточка
Т. Оэрль
45'
+2
44'
Желтая карточка
М. Ндженг
37'
Желтая карточка
Х. Хосогаи
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Рамос
Пас отдал
Ронни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
24
Тимо Пертель
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Айнтрахт
1
Марьян Петкович
ВР
25
Марсель Корреа
ЦЗ
6
Дамир Вранчич
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
31
Марк Пфицнер
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-3-1-2
26
Давари
30
Тайеркауф
4
Бичакчич
8
Доган
3
Эльабделлауи
10
Боланд
24
Пертель
23
Крац
38
Беллараби
9
Адеми
20
Оэрль
3-3-3-1
1
Крафт
25
Брукс
15
ван ден Берг
28
Лустенбергер
14
Шульц
38
Чигерчи
21
Хосогаи
12
Ронни
8
Ндженг
5
Скьельбред
20
Рамос
4
Бичакчич
25
Корреа
25
Корреа
4
Бичакчич
8
Доган
31
Пфицнер
31
Пфицнер
8
Доган
23
Крац
12
Кумбела
12
Кумбела
23
Крац
12
Ронни
10
Мухтар
10
Мухтар
12
Ронни
21
Хосогаи
18
Нимайер
18
Нимайер
21
Хосогаи
14
Шульц
2
Вагнер
2
Вагнер
14
Шульц
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
6
Дамир Вранчич
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
35
Мариус Герсбек
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
6
Дамир Вранчич
ЦП
27
Джанлука Корте
ЦП
1
Марьян Петкович
ВР
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Айнтрахт - Герта
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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