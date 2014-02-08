Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Герта
Гамбург - Герта: обзор матча 08 февраля 2014
Гамбург
08.02.2014, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Герта
15'
С. Аллагуи
23'
А. Рамос
38'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Герта
86'
Замена
С. Вагнер
️️️️
А. Рамос
81'
Замена
Ронни
️️️️
Т. Чигерчи
Желтая карточка
Х. Вестерманн
80'
Желтая карточка
Т. Арслан
72'
69'
Замена
П. Нимайер
️️️️
П. Скьельбред
Замена
И. Иличевич
️️️️
Х. Чалханоглу
61'
Замена
Т. Арслан
️️️️
У. Боуи
46'
38'
ГОЛ! 0:3!
А. Рамос
Пас отдал
Й. ван ден Берг
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Рамос
Пас отдал
Т. Чигерчи
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллагуи
Пас отдал
А. Рамос
15'
Пенальти не реализован!
А. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
26
Жи Гин Лам
ПП
19
Жак Зуа
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
2-5-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
5
Джуру
7
Янсен
10
Чалханоглу
47
Бадель
24
Боуи
26
Лам
8
ван дер Ваарт
15
Джон
19
Зуа
3-3-2-2
1
Крафт
21
Хосогаи
15
ван ден Берг
4
Лангкамп
22
Пекарик
38
Чигерчи
3
Кобиашвили
8
Ндженг
5
Скьельбред
9
Аллагуи
20
Рамос
10
Чалханоглу
16
Иличевич
16
Иличевич
10
Чалханоглу
24
Боуи
30
Арслан
30
Арслан
24
Боуи
38
Чигерчи
12
Ронни
12
Ронни
38
Чигерчи
5
Скьельбред
18
Нимайер
18
Нимайер
5
Скьельбред
20
Рамос
2
Вагнер
2
Вагнер
20
Рамос
Остались в запасе
Гамбург
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
35
Мариус Герсбек
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Гамбург - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Герта
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+