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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Шальке-04
Герта - Шальке-04: обзор матча 02 ноября 2013
Герта
02.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
26'
А. Салаи
90+4'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Шальке-04
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Ю. Дракслер
Пас отдал
А. Салаи
87'
Замена
Ф. Сантана
️️️️
К. Боатенг
Замена
П. Нимайер
️️️️
Х. Хосогаи
87'
80'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. Нойштедтер
78'
Замена
К. Клеменс
️️️️
М. Майер
Желтая карточка
С. Лангкамп
76'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
П. Скьельбред
73'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
72'
Замена
Ронни
️️️️
Н. Шульц
63'
Желтая карточка
Х. Хосогаи
55'
43'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Пас отдал
Д. Аого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
12
Ронни
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
3-3-2-1
1
Крафт
4
Лангкамп
15
ван ден Берг
28
Лустенбергер
21
Хосогаи
38
Чигерчи
22
Пекарик
5
Скьельбред
28
Бен-Хатира
20
Рамос
3-3-3-1
26
Хильдебранд
3
Аого
32
Матип
5
Хеведес
2
Учида
33
Нойштедтер
28
Фукс
7
Майер
27
Боатенг
7
Дракслер
11
Салаи
14
Шульц
12
Ронни
12
Ронни
14
Шульц
21
Хосогаи
18
Нимайер
18
Нимайер
21
Хосогаи
5
Скьельбред
9
Аллагуи
9
Аллагуи
5
Скьельбред
27
Боатенг
28
Сантана
28
Сантана
27
Боатенг
7
Майер
17
Клеменс
17
Клеменс
7
Майер
33
Нойштедтер
13
Джонс
13
Джонс
33
Нойштедтер
Остались в запасе
Герта
Шальке-04
8
Марсель Ндженг
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Герта - Шальке-04
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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