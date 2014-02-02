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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Нюрнберг
Герта - Нюрнберг: обзор матча 02 февраля 2014
Герта
02.02.2014, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Нюрнберг
4'
А. Рамос
20'
М. Фойлнер
68'
Й. Дрмич
90+5'
Й. Дрмич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Нюрнберг
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Й. Дрмич
90'
+2
Желтая карточка
Т. Гебхарт
82'
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Х. Кийотаке
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
81'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Х. Хосогаи
77'
71'
Желтая карточка
М. Фойлнер
Замена
Х. Мухтар
️️️️
Н. Шульц
71'
68'
ГОЛ! 1:2!
Й. Дрмич
Желтая карточка
Ронни
64'
33'
Желтая карточка
М. Франтц
Замена
П. Пекарик
️️️️
Й. ван ден Берг
23'
20'
ГОЛ! 1:1!
М. Фойлнер
ГОЛ! 1:0!
А. Рамос
Пас отдал
Ронни
4'
Желтая карточка
Й. ван ден Берг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-2-3-2
1
Крафт
4
Лангкамп
15
ван ден Берг
28
Лустенбергер
14
Шульц
21
Хосогаи
8
Ндженг
12
Ронни
5
Скьельбред
20
Рамос
9
Аллагуи
4-1-2-1-2
1
Шефер
22
Чендлер
22
Пинола
14
Глоушек
21
Платтенхардт
31
Петрак
8
Франтц
8
Фойлнер
10
Кийотаке
10
Гинчек
18
Дрмич
14
Шульц
10
Мухтар
10
Мухтар
14
Шульц
15
ван ден Берг
22
Пекарик
22
Пекарик
15
ван ден Берг
21
Хосогаи
2
Вагнер
2
Вагнер
21
Хосогаи
10
Кийотаке
10
Гебхарт
10
Гебхарт
10
Кийотаке
Остались в запасе
Герта
Нюрнберг
35
Мариус Герсбек
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
21
Роберт Мак
ЛВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
4
Мартин Анга
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
21
Роберт Мак
ЛВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Герта - Нюрнберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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