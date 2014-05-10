Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леван Кобиашвили - статистика

Завершил карьеру
10 июля 1977 (49), Тбилиси
#3 | Защитник
183 см | 79 кг
Грузия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
15
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Герта
0 : 4
10.05.2014
Боруссия Д
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
2 : 1
13.04.2014
Герта
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
2 : 0
28.03.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
1 : 3
25.03.2014
Бавария
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Герта
0 : 3
15.03.2014
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Майнц
1 : 1
09.03.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Герта
0 : 0
28.02.2014
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 2
22.02.2014
Герта
1' - 90'
5'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
1 : 2
16.02.2014
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
0 : 3
08.02.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 3
02.02.2014
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
1 : 0
25.01.2014
Герта
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия Д
1 : 2
21.12.2013
Герта
1' - 90'
67'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
3 : 2
13.12.2013
Вердер
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0 : 2
08.12.2013
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
0 : 2
02.11.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
3 : 2
26.10.2013
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
19.10.2013
Боруссия М
1' - 90'
52'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
04.10.2013
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Герта
3 : 1
28.09.2013
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
1 : 1
22.09.2013
Герта
20' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 1
13.09.2013
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.08.2013
Герта
Был в запасе
Главные новости
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
3
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+