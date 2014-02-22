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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Герта
Штутгарт - Герта: обзор матча 22 февраля 2014
Штутгарт
22.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Герта
45'
А. Бока
5'
Л. Кобиашвили
87'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Герта
Замена
К. Хагги
️️️️
Д. Швааб
90'
+4
90'
+3
Замена
П. Нимайер
️️️️
А. Рамос
90'
+1
Вторая желтая
С. Вагнер
90'
Желтая карточка
С. Вагнер
87'
ГОЛ! 1:2!
С. Вагнер
Пас отдал
Т. Чигерчи
85'
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
М. Ндженг
80'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Н. Шульц
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Р. Хедира
76'
Замена
Какау
️️️️
М. Абделлауе
67'
52'
Желтая карточка
С. Аллагуи
ГОЛ! 1:1!
А. Бока
45'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кобиашвили
Пас отдал
А. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
44
Александру Максим
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Карлос Груэсо
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Какау
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-3-1-3
26
Ульрайх
5
Швааб
5
Нидермайер
22
Рюдигер
15
Бока
8
Хедира
2
Сакаи
44
Максим
11
Вернер
25
Абделлауе
22
Харник
3-3-1-2
1
Крафт
14
Шульц
4
Лангкамп
15
ван ден Берг
22
Пекарик
38
Чигерчи
21
Хосогаи
8
Ндженг
9
Аллагуи
20
Рамос
5
Швааб
5
Хагги
5
Хагги
5
Швааб
8
Хедира
6
Ялчин
6
Ялчин
8
Хедира
25
Абделлауе
18
Какау
18
Какау
25
Абделлауе
8
Ндженг
25
Брукс
25
Брукс
8
Ндженг
20
Рамос
18
Нимайер
18
Нимайер
20
Рамос
14
Шульц
2
Вагнер
2
Вагнер
14
Шульц
Остались в запасе
Штутгарт
Герта
16
Ибрахима Траоре
ПВ
1
Торстен Киршбаум
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Томас Шнайдер
12
Ронни
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
1
Торстен Киршбаум
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Томас Шнайдер
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Штутгарт - Герта
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
МХПАрена
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