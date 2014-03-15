Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Ганновер-96
Герта - Ганновер-96: обзор матча 15 марта 2014
Герта
15.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Ганновер-96
49'
Л. Штиндль
57'
Я. Шлаудрафф
90+2'
С. Хусти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Ганновер-96
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
С. Хусти
Пас отдал
Д. Я Конан
89'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
П. Нимайер
85'
76'
Замена
С. Сане
️️️️
М. Шмидебах
Замена
С. Аллагуи
️️️️
П. Скьельбред
72'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
Х. Хосогаи
67'
57'
ГОЛ! 0:2!
Я. Шлаудрафф
Пас отдал
Л. Биттенкурт
49'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Л. Биттенкурт
31'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
А. Руднев
10'
Желтая карточка
Л. Андреасен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
3-2-3-1
1
Крафт
21
Хосогаи
3
Кобиашвили
4
Лангкамп
14
Шульц
22
Пекарик
12
Ронни
5
Скьельбред
18
Нимайер
20
Рамос
3-4-2-1
20
Цилер
2
Сакаи
19
Шульц
15
Поконьоли
2
Андреасен
7
Приб
24
Шмидебах
9
Хусти
13
Штиндль
32
Биттенкурт
9
Руднев
21
Хосогаи
10
Мухтар
10
Мухтар
21
Хосогаи
5
Скьельбред
9
Аллагуи
9
Аллагуи
5
Скьельбред
24
Шмидебах
26
Сане
26
Сане
24
Шмидебах
9
Руднев
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
9
Руднев
32
Биттенкурт
11
Конан
11
Конан
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Герта
Ганновер-96
22
Руне Ярстейн
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
14
Маркус Миллер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
22
Руне Ярстейн
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Герта - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Ганновер-96
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+