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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вердер
Герта - Вердер: обзор матча 13 декабря 2013
Герта
13.12.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Вердер
17'
А. Рамос (П)
26'
А. Рамос
48'
Ронни
15'
Н. Петерсен
32'
А. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вердер
Замена
Л. Кобиашвили
️️️️
П. Скьельбред
81'
Замена
С. Вагнер
️️️️
А. Рамос
75'
71'
Замена
М. Экичи
️️️️
С. Макиади
Желтая карточка
Т. Чигерчи
66'
51'
Желтая карточка
С. Гарсия
ГОЛ! 3:2!
Ронни
48'
Замена
П. Нимайер
️️️️
Д. Энтони Брукс
38'
32'
ГОЛ! 2:2!
А. Хант
Пас отдал
Н. Петерсен
ГОЛ! 2:1!
А. Рамос
Пас отдал
П. Скьельбред
26'
17'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Рамос
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
А. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
31
Торбен Рефельдт
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
3-3-3-1
1
Крафт
21
Хосогаи
28
Лустенбергер
25
Брукс
14
Шульц
38
Чигерчи
22
Пекарик
8
Ндженг
12
Ронни
5
Скьельбред
20
Рамос
3-5-2
30
Вольф
23
Гебре Селасси
5
Калдирола
21
Лукимия-Мулонготи
16
Макиади
44
Баргфреде
11
Элиа
14
Хант
3
Гарсия
9
Ди Санто
18
Петерсен
5
Скьельбред
3
Кобиашвили
3
Кобиашвили
5
Скьельбред
25
Брукс
18
Нимайер
18
Нимайер
25
Брукс
20
Рамос
2
Вагнер
2
Вагнер
20
Рамос
16
Макиади
11
Экичи
11
Экичи
16
Макиади
Остались в запасе
Герта
Вердер
10
Хани Мухтар
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
9
Бен Саар
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
31
Торбен Рефельдт
ЦЗ
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Клеменс Фритц
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
10
Хани Мухтар
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
9
Бен Саар
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
31
Торбен Рефельдт
ЦЗ
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Клеменс Фритц
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Герта - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
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