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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 09 марта 2014
Майнц
09.03.2014, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Герта
85'
Э. Чупо-Мотинг (П)
51'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Герта
90'
+2
Желтая карточка
С. Вагнер
Желтая карточка
К. Мориц
90'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Чупо-Мотинг
85'
82'
Замена
С. Вагнер
️️️️
С. Аллагуи
Замена
Ж. Диас
️️️️
Н. Мюллер
76'
66'
Замена
П. Нимайер
️️️️
П. Скьельбред
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Ш. Паркер
54'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Рамос
Пас отдал
П. Скьельбред
46'
Замена
Ронни
️️️️
М. Ндженг
45'
Желтая карточка
С. Аллагуи
Желтая карточка
П. Чжу-Ху
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Герта
1
Томас Крафт
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
12
Ронни
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-4-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
16
Белл
4
Новески
3
Поспех
9
Паркер
30
Гайс
18
Мориц
9
Мюллер
30
Оказаки
13
Чупо-Мотинг
3-2-2-2
1
Крафт
3
Кобиашвили
4
Лангкамп
15
ван ден Берг
22
Пекарик
21
Хосогаи
8
Ндженг
5
Скьельбред
9
Аллагуи
20
Рамос
9
Мюллер
15
Диас
15
Диас
9
Мюллер
9
Паркер
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
9
Паркер
13
Чупо-Мотинг
10
Малли
10
Малли
13
Чупо-Мотинг
8
Ндженг
12
Ронни
12
Ронни
8
Ндженг
5
Скьельбред
18
Нимайер
18
Нимайер
5
Скьельбред
9
Аллагуи
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Аллагуи
Остались в запасе
Майнц
Герта
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
10
Хани Мухтар
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
Остались в запасе
10
Хани Мухтар
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Майнц - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Мева Арена
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