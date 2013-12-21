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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Герта
Боруссия Д - Герта: обзор матча 21 декабря 2013
Боруссия Д
21.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Герта
7'
М. Ройс
23'
А. Рамос
45'
С. Аллагуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Герта
Желтая карточка
Н. Шахин
90'
+1
90'
Замена
К. Янкер
️️️️
Т. Чигерчи
81'
Желтая карточка
Х. Хосогаи
78'
Замена
С. Вагнер
️️️️
А. Рамос
Замена
Ю. Шибер
️️️️
С. Кель
77'
69'
Замена
П. Нимайер
️️️️
П. Скьельбред
67'
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Я. Блащиковски
56'
50'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Сарр
46'
Желтая карточка
М. Сарр
45'
+2
45'
ГОЛ! 1:2!
С. Аллагуи
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Рамос
Пас отдал
С. Аллагуи
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
С. Кель
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
24
Мариан Сарр
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Герта
37
Филип Спринт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
12
Ронни
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Вайденфеллер
24
Сарр
19
Папастатопулос
37
Дурм
5
Кель
6
Гросскройц
22
Мхитарян
8
Шахин
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
3-3-2-2
35
Герсбек
14
Шульц
21
Хосогаи
28
Лустенбергер
22
Пекарик
38
Чигерчи
3
Кобиашвили
8
Ндженг
5
Скьельбред
9
Аллагуи
20
Рамос
16
Блащиковски
7
Хофманн
7
Хофманн
16
Блащиковски
24
Сарр
26
Пищек
26
Пищек
24
Сарр
5
Кель
20
Шибер
20
Шибер
5
Кель
38
Чигерчи
16
Янкер
16
Янкер
38
Чигерчи
5
Скьельбред
18
Нимайер
18
Нимайер
5
Скьельбред
20
Рамос
2
Вагнер
2
Вагнер
20
Рамос
Остались в запасе
Боруссия Д
Герта
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
37
Филип Спринт
ВР
10
Хани Мухтар
ЦП
12
Ронни
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
37
Филип Спринт
ВР
10
Хани Мухтар
ЦП
12
Ронни
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Боруссия Д - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 18:25 (прямая)
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