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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фрайбург
Герта - Фрайбург: обзор матча 28 февраля 2014
Герта
28.02.2014, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Фрайбург
84'
Замена
С. Керк
️️️️
Д. Шмид
81'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
В. Дарида
Замена
Ронни
️️️️
Э. Бен-Хатира
78'
76'
Замена
Ф. Цулехнер
️️️️
К. Геде
Замена
П. Нимайер
️️️️
Т. Чигерчи
66'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
М. Ндженг
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
3-3-2-2
1
Крафт
3
Кобиашвили
4
Лангкамп
15
ван ден Берг
21
Хосогаи
38
Чигерчи
22
Пекарик
8
Ндженг
28
Бен-Хатира
20
Рамос
9
Аллагуи
3-2-4-1
1
Бауманн
28
Гинтер
11
Крмас
25
Сорг
7
Шмид
30
Гюнтер
16
Дарида
6
Фернандес
31
Геде
23
Шустер
14
Мехмеди
28
Бен-Хатира
12
Ронни
12
Ронни
28
Бен-Хатира
8
Ндженг
5
Скьельбред
5
Скьельбред
8
Ндженг
38
Чигерчи
18
Нимайер
18
Нимайер
38
Чигерчи
31
Геде
11
Цулехнер
11
Цулехнер
31
Геде
16
Дарида
30
Клаус
30
Клаус
16
Дарида
7
Шмид
37
Керк
37
Керк
7
Шмид
Остались в запасе
Герта
Фрайбург
35
Мариус Герсбек
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Герта - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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