март 2012
апрель 2012
США. МЛС 2012
16 апреля, понедельник
00:00
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 27 тур
Украина. Первая лига (2011/2012), 26 тур
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 39 тур, группа B
Турция. Плей-офф (2011/2012), 1 тур, группа A
16 апреля, понедельник
21:00
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 25 тур
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 26 тур
Франция. Лига 1 (2011/2012), 32 тур
Испания. Примера (2011/2012), 34 тур
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 34 тур
16 апреля, понедельник
23:00
Матч завершен