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    Расписание матчей 16-04-2012

    март 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2012
    16 апреля, понедельник
    00:00
    Чикаго Файр
    1:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 27 тур
    16 апреля, понедельник
    14:30
    Металлург
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    16 апреля, понедельник
    17:00
    Таврия
    2:0
    Черноморец
    Матч завершен
    16 апреля, понедельник
    18:00
    Карпаты
    1:0
    Волынь
    Матч завершен
    16 апреля, понедельник
    19:30
    Заря
    1:5
    Шахтер
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2011/2012), 26 тур
    16 апреля, понедельник
    18:00
    Нива
    1:4
    Металлург
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2011/2012), 39 тур, группа B
    16 апреля, понедельник
    19:00
    Ростов
    1:1
    Краснодар
    Матч завершен
    Турция. Плей-офф (2011/2012), 1 тур, группа A
    16 апреля, понедельник
    21:00
    Бешикташ
    0:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 25 тур
    16 апреля, понедельник
    21:00
    Баник
    1:3
    Слован
    Матч завершен
    Дания. Супер-Лига (2011/2012), 26 тур
    16 апреля, понедельник
    21:00
    Орхус
    1:1
    Ольборг
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2011/2012), 32 тур
    16 апреля, понедельник
    23:00
    Ренн
    3:1
    Ницца
    Матч завершен
    Испания. Примера (2011/2012), 34 тур
    16 апреля, понедельник
    23:00
    Хетафе
    5:1
    Севилья
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 34 тур
    16 апреля, понедельник
    23:00
    Арсенал
    1:2
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
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