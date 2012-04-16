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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Шахтер
Заря - Шахтер: обзор матча 16 апреля 2012
Заря
16.04.2012, понедельник, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 5
Завершен
Шахтер
72'
С. Силюк
8'
Г. Мхитарян
16'
А. Тейшейра
31'
Л. Адриано (П)
74'
Г. Мхитарян
77'
Д. Срна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Шахтер
ГОЛ! 1:5!
Д. Срна
ГОЛ! 1:4!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Виллиан
Замена
С. Ференчак
️️️️
Д. Липартия
ГОЛ! 1:3!
С. Силюк
Замена
В. Милько
️️️️
А. Грицай
Замена
С. Силюк
️️️️
П. Худзик
Замена
Илсиньо
️️️️
Фернандиньо
Замена
Д. Чигринский
️️️️
Я. Ракицкий
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Адриано
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
Пас отдал
Виллиан
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Д. Срна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛВ
2
Илья Галюза
(К)
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
55
Иван Родич
АП
13
Джаба Липартия
ПВ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
5
Сергей Силюк
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-2-3-1
30
Козаченко
12
Игнатьевич
44
Шунич
13
Коротецкий
16
Ярмаш
2
Галюза
35
Грицай
7
Худзик
55
Родич
13
Липартия
11
Идахор
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
15
Рац
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
7
Худзик
5
Силюк
5
Силюк
7
Худзик
35
Грицай
14
Милько
14
Милько
35
Грицай
13
Липартия
18
Ференчак
18
Ференчак
13
Липартия
44
Ракицкий
19
Чигринский
19
Чигринский
44
Ракицкий
5
Фернандиньо
77
Илсиньо
77
Илсиньо
5
Фернандиньо
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
Остались в запасе
Заря
Шахтер
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
12
Виталий Постранский
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
31
Дентиньо
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
12
Виталий Постранский
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Заря - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
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