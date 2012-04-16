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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Черноморец
Таврия - Черноморец: обзор матча 16 апреля 2012
Таврия
16.04.2012, понедельник, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
62'
А. Шиндер
65'
А. Шиндер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Черноморец
Замена
Д. Алими
️️️️
М. Любичич
+2
Замена
Р. Платон
️️️️
С. Назаренко
Замена
М. Фещук
️️️️
А. Шиндер
Желтая карточка
А. Аделейе
Желтая карточка
М. Бергер
Желтая карточка
С. Назаренко
ГОЛ! 2:0!
А. Шиндер
Пас отдал
М. Любичич
ГОЛ! 1:0!
А. Шиндер
Пас отдал
А. Буссаиди
Замена
А. Донец
️️️️
Л. Велозу
Желтая карточка
Э. Бакай
Желтая карточка
С. Риера
Замена
В. Балашов
️️️️
К. Ковальчук
Желтая карточка
Ф. Кубик
Желтая карточка
К. Ковальчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
30
Леонардо Велозу
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
99
Сито Риера
ЦП
19
Элис Бакай
АП
3
Лео Матос
ПВ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
33
Андрей Слинкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
4-1-3-2
13
Кахриман
7
Кубик
5
Езерский
8
Аделейе
20
Буссаиди
27
Гомес
29
Любичич
25
Калиниченко
9
Назаренко
9
Ади
7
Шиндер
4-2-3-1
22
Безотосный
77
Кутас
5
Бергер
2
Ковальчук
30
Велозу
8
Ковальчук
99
Риера
3
Лео Матос
19
Бакай
6
Сетти
31
Бурдужан
29
Любичич
15
Алими
15
Алими
29
Любичич
9
Назаренко
24
Платон
24
Платон
9
Назаренко
7
Шиндер
10
Фещук
10
Фещук
7
Шиндер
30
Велозу
3
Донец
3
Донец
30
Велозу
8
Ковальчук
27
Балашов
27
Балашов
8
Ковальчук
Остались в запасе
Таврия
Черноморец
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
21
Иван Бобко
ЛВ
44
Евгений Паст
ВР
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Остались в запасе
21
Иван Бобко
ЛВ
44
Евгений Паст
ВР
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Таврия - Черноморец
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
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