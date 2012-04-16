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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Арсенал
Металлург - Арсенал: обзор матча 16 апреля 2012
Металлург
16.04.2012, понедельник, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
32'
Соарес
41'
А. Старгородский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Арсенал
+3
Желтая карточка
С. Миколюнас
Желтая карточка
М. Одибе
Желтая карточка
В. Аржанов
Замена
В. Аржанов
️️️️
А. Богданов
Замена
Г. Нельсон
️️️️
Соарес
Замена
М. Шацких
️️️️
А. Кобахидзе
Замена
Данило
️️️️
В. Димитров
Замена
В. Прийма
️️️️
Д. Лазич
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Хомин
Желтая карточка
С. Симоненко
Желтая карточка
А. Кобахидзе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Старгородский
Желтая карточка
А. Бандура
Желтая карточка
А. Хомин
Желтая карточка
В. Иванко
ГОЛ! 1:0!
Соарес
Желтая карточка
А. Ковпак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
8
Геворг Казарян
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
31
Леандро
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
90
Данило
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
2-5-2-1
13
Бандура
4
Воловик
44
Чечер
19
Мкртчян
10
Лазич
6
Морозюк
84
Голайдо
8
Казарян
17
Соарес
18
Димитров
19
Иванко
3-5-1-1
23
Погорелый
14
Полевой
20
Одибе
44
Симоненко
31
Леандро
90
Богданов
25
Максимов
4
Хомин
11
Старгородский
30
Кобахидзе
39
Ковпак
10
Лазич
4
Прийма
4
Прийма
10
Лазич
18
Димитров
90
Данило
90
Данило
18
Димитров
17
Соарес
8
Нельсон
8
Нельсон
17
Соарес
4
Хомин
13
Миколюнас
13
Миколюнас
4
Хомин
90
Богданов
17
Аржанов
17
Аржанов
90
Богданов
30
Кобахидзе
16
Шацких
16
Шацких
30
Кобахидзе
Остались в запасе
Металлург
Арсенал
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
15
Драман Траоре
ЦФ
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Металлург - Арсенал
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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