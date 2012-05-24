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апрель 2012
май 2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 37 тур
Рубин-2
0 : 2
Сызрань-2003
Матч завершен
Химик
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Челябинск
0 : 0
Нефтехимик
Матч завершен
1 : 3
Уфа
Матч завершен
Тюмень
2 : 0
Носта
Матч завершен
1 : 0
Волга
Матч завершен
Зенит-Ижевск
1 : 0
Матч завершен
США. МЛС 2012
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
Матч завершен
Чикаго Файр
2 : 1
Даллас
Матч завершен
Сиэтл
0 : 2
Коламбус
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
Сан-Хосе
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2012, 12 тур
БАТЭ
2 : 0
Минск
Матч завершен
Неман
8 : 0
Славия-Мозырь
Матч завершен
Шахтер
0 : 0
Нафтан
Матч завершен