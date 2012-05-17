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апрель 2012
май 2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012), 36 тур
Зенит
1 : 2
Орел
Матч завершен
1 : 0
Калуга
Матч завершен
Рязань
2 : 0
Локомотив
Матч завершен
1 : 2
Матч завершен
Авангард
1 : 0
Салют
Матч завершен
Сокол
0 : 3
Металлург Л
Матч завершен
Витязь
1 : 0
Подолье
Матч завершен
США. МЛС 2012
Ди Си Юнайтед
2 : 0
Колорадо
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2011/2012), 36 тур
Зальцбург
2 : 0
Адмира
Матч завершен
Маттерсбург
2 : 0
Капфенберг
Матч завершен
Рапид
2 : 0
Адмира Ваккер
Матч завершен
Рид
2 : 2
Винер-Нойштадт
Матч завершен
Штурм
3 : 1
Аустрия
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф, финалы (2011/2012), Финал, первый матч
Серкль Брюгге
1 : 5
Гент
Матч завершен
Голландия. Плей-офф за место в Лиге Европы (2011/2012), Финал, первый матч
Ваалвейк
1 : 3
Витесс
Матч завершен