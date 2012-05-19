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апрель 2012
май 2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012), 39 тур
3 : 2
Якутия
Матч завершен
Байкал
1 : 2
Иртыш
Матч завершен
Чита
0 : 0
Динамо Брл
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Новокузнецк
4 : 1
Сахалин
Матч завершен
Лига Чемпионов (2011/2012), Финал
Бавария
1 : 1
Челси
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 32 тур
1 : 4
Ангушт
Матч завершен
Анжи-2
2 : 0
Дружба
Матч завершен
3 : 0
Динамо Ставрополь
Матч завершен
3 : 0
СКА
Матч завершен
Астрахань
3 : 0
Алания
Матч завершен
МИТОС
0 : 1
Машук-КМВ
Матч завершен
Армавир
4 : 0
Матч завершен
3 : 0
Матч завершен
Ротор
3 : 0
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Англия. Чемпионшип, Плей-офф (2011/2012), Финал
Вест Хэм
2 : 1
Блэкпул
Матч завершен