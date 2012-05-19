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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Челси
Бавария - Челси: обзор матча 19 мая 2012
Бавария
19.05.2012, суббота, 22:45
Лига Чемпионов, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Челси
83'
Т. Мюллер
88'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Челси
ГОЛ!
Д. Дрогба
3:4
Пенальти не реализован!
Б. Швайнштайгер
ГОЛ!
Э. Коул
3:3
Пенальти не реализован!
И. Олич
ГОЛ!
Ф. Лэмпард
3:2
ГОЛ!
М. Нойер
3:1
ГОЛ!
Д. Луис
2:1
ГОЛ!
М. Гомес
2:0
Пенальти не реализован!
Х. Мата
ГОЛ!
Ф. Лам
1:0
120'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
И. Олич
️️️️
Ф. Рибери
96'
Пенальти не реализован!
А. Роббен
95'
Травма
Ф. Рибери
94'
93'
Желтая карточка
Д. Дрогба
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Д. ван Бюйтен
️️️️
Т. Мюллер
87'
86'
Желтая карточка
Д. Луис
84'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Кроос
83'
81'
Желтая карточка
Э. Коул
73'
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Р. Бертранд
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
5
Райан Бертранд
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Саломон Калу
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
26
Контенто
17
Боатенг
44
Тимощук
21
Лам
8
Кроос
31
Швайнштайгер
7
Рибери
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
4-2-3-1
1
Чех
3
Босингва
24
Кэхилл
4
Луис
3
Коул
8
Лэмпард
12
Оби Микел
8
Калу
64
Мата
5
Бертранд
11
Дрогба
13
Мюллер
5
ван Бюйтен
5
ван Бюйтен
13
Мюллер
7
Рибери
40
Олич
40
Олич
7
Рибери
5
Бертранд
13
Малуда
13
Малуда
5
Бертранд
8
Калу
9
Торрес
9
Торрес
8
Калу
Остались в запасе
Бавария
Челси
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Бавария - Челси
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 21:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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