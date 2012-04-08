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Расписание матчей 08-04-2012

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
март 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
апрель 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
май 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2011/2012). группа B, 38 тур Таблица
8 апреля, 16:30
Краснодар
3 : 1
Томь
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2011/2012). группа A, 38 тур Таблица
8 апреля, 18:45
Спартак
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 32 тур Таблица
8 апреля, 16:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
8 апреля, 19:00
Арсенал
1 : 0
Манчестер Сити
Матч завершен
Испания. Примера (2011/2012), 32 тур Таблица
8 апреля, 14:00
Леванте
2 : 0
Атлетико
Матч завершен
8 апреля, 18:00
Мальорка
0 : 0
Гранада
Матч завершен
8 апреля, 20:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
Матч завершен
8 апреля, 23:30
Реал
0 : 0
Валенсия
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 29 тур Таблица
8 апреля, 17:30
Шальке-04
3 : 0
Ганновер-96
Матч завершен
8 апреля, 19:30
Гамбург
1 : 1
Байер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2011/2012), 31 тур Таблица
8 апреля, 19:00
Кан
1 : 0
Бордо
Матч завершен
8 апреля, 19:00
Ницца
2 : 0
Лорьян
Матч завершен
8 апреля, 23:00
ПСЖ
2 : 1
Марсель
Матч завершен
США. МЛС 2012 Таблица
8 апреля, 00:00
Сан-Хосе
3 : 1
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
8 апреля, 00:00
Ди Си Юнайтед
0 : 0
Сиэтл
Матч завершен
8 апреля, 00:00
Реал Солт-Лейк
2 : 0
Колорадо
Матч завершен
8 апреля, 00:00
Портленд
1 : 2
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 26 тур Таблица
8 апреля, 16:30
Мариуполь
0 : 2
Таврия
Матч завершен
8 апреля, 18:30
Кривбасс
1 : 2
Александрия
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 34 тур Таблица
8 апреля, 16:30
Ордуспор
0 : 0
Трабзонспор
Матч завершен
8 апреля, 20:00
Манисаспор
0 : 4
Галатасарай
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2011/2012), 29 тур Таблица
8 апреля, 18:00
Маттерсбург
0 : 2
Штурм
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012). группа A, 2 тур Таблица
8 апреля, 20:00
Кортрейк
3 : 1
Брюгге
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 25 тур Таблица
8 апреля, 17:00
Ольборг
3 : 1
Силькеборг
Матч завершен
8 апреля, 19:00
Мидтьюлланд
1 : 1
Нордшелланд
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2012, 5 тур Таблица
8 апреля, 13:00
Окжетпес
0 : 2
Шахтер
Матч завершен
8 апреля, 14:00
Кайсар
1 : 2
Акжайык
Матч завершен
8 апреля, 14:00
Жетысу
2 : 0
Тараз
Матч завершен
8 апреля, 14:00
Атырау
1 : 1
Тобол
Матч завершен
8 апреля, 14:30
Сункар
0 : 2
Кайрат
Матч завершен
8 апреля, 15:00
Актобе
0 : 0
Ордабасы
Матч завершен
8 апреля, 15:00
Астана
2 : 2
Иртыш
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 33 тур Таблица
8 апреля, 15:30
Хиберниан
1 : 1
Мазервелл
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 24 тур Таблица
8 апреля, 19:00
Виктория
1 : 0
Словацко
Матч завершен
8 апреля, 19:00
Градец-Кралове
0 : 1
Баник
Матч завершен
Россия
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