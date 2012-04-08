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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 08 апреля 2012
Реал
08.04.2012, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 32 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
+3
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Озил
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
А. Адурис
Замена
Кака
️️️️
С. Хедира
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
Ж. Матье
️️️️
П. Пьятти
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
С. Хедира
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
А. Арбелоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
(К)
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-2-1-3
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
39
Альбиоль
5
Арбелоа
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
9
Игуаин
9
Бензема
7
Роналду
4-1-2-2-1
13
Гуаита
20
Кошта
23
Рами
4
Руис
18
Альба
8
Фегули
5
Топал
8
Коста
10
Парехо
10
Пьятти
20
Адурис
28
Хедира
10
Кака
10
Кака
28
Хедира
9
Игуаин
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Игуаин
10
Озил
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Озил
10
Пьятти
22
Матье
22
Матье
10
Пьятти
8
Фегули
19
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Фегули
20
Адурис
9
Сольдадо
9
Сольдадо
20
Адурис
Остались в запасе
Реал
Валенсия
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:25 (прямая)
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