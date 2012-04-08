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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Байер
Гамбург - Байер: обзор матча 08 апреля 2012
Гамбург
08.04.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Байер
40'
М. Петрич (П)
55'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Байер
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Петрич
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
С. Рольфес
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Д. Яролим
Замена
Г. Торе
️️️️
И. Иличевич
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Баллак
Желтая карточка
Д. Яролим
Желтая карточка
Д. Аого
ГОЛ! 1:1!
А. Шюррле
Желтая карточка
М. Фридрих
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Петрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
16
Иво Иличевич
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
8
Гонсало Кастро
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛВ
7
Штефан Райнарц
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
АП
13
Михаэль Баллак
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Байер
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
28
Эрик Ценга
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-4-2
33
Дробны
16
Вестерманн
28
Мансьенн
25
Брума
3
Аого
7
Янсен
14
Яролим
8
Теше
16
Иличевич
33
Берг
33
Петрич
4-2-3-1
1
Лено
2
Фридрих
8
Кастро
21
Топрак
3
Кадлец
7
Райнарц
6
Рольфес
13
Баллак
7
Аугусто
20
Шюррле
11
Кисслинг
16
Иличевич
30
Торе
30
Торе
16
Иличевич
14
Яролим
8
Ринкон
8
Ринкон
14
Яролим
33
Петрич
7
Сон
7
Сон
33
Петрич
13
Баллак
10
Барнетта
10
Барнетта
13
Баллак
11
Кисслинг
38
Беллараби
38
Беллараби
11
Кисслинг
7
Аугусто
9
Дердийок
9
Дердийок
7
Аугусто
Остались в запасе
Гамбург
Байер
30
Свен Нойхаус
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
28
Эрик Ценга
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Остались в запасе
28
Эрик Ценга
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Гамбург - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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