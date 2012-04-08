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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 08 апреля 2012
Леванте
08.04.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
2'
Вальдо
10'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетико
+5
Желтая карточка
Габи
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Вальдо
Желтая карточка
Вальдо
Вторая желтая
Ж. Миранда
Замена
Пицци
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
Ф. Мерида
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
В. Иборра
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Э. Сальвио
Замена
П. Ботельо
️️️️
А. Геззаль
Желтая карточка
Э. Сальвио
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
А. Коне
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
С. Бальестерос
Желтая карточка
А. Туран
ГОЛ! 2:0!
А. Коне
Пас отдал
Х. Баркеро
10'
ГОЛ! 1:0!
Вальдо
Пас отдал
Х. Баркеро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Хуанфран
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ПЗ
14
Габи
ОП
10
Диего
АП
66
Арда Туран
ПП
20
Адриан
ЦФ
11
Эдуардо Сальвио
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
5
Тиагу
ЦП
21
Пицци
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-2-2-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
22
Кабрал
19
Лопес
10
Иборра
25
Торрес
9
Баркеро
23
Вальдо
5
Геззаль
2
Коне
3-3-1-1-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
14
Габи
20
Хуанфран
66
Туран
10
Диего
11
Сальвио
20
Адриан
10
Иборра
15
Фаринос
15
Фаринос
10
Иборра
5
Геззаль
26
Ботельо
26
Ботельо
5
Геззаль
23
Вальдо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
23
Вальдо
4
Суарес
8
Мерида
8
Мерида
4
Суарес
66
Туран
21
Пицци
21
Пицци
66
Туран
11
Сальвио
9
Фалькао
9
Фалькао
11
Сальвио
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
21
Рубен Суарес
АП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
21
Рубен Суарес
АП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леванте - Атлетико
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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