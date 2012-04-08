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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Томь
Краснодар - Томь: обзор матча 08 апреля 2012
Краснодар
08.04.2012, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 38 тур
3 : 1
Завершен
Томь
45'
П. Голышев
76'
О. Марцваладзе
82'
Жоаозиньо
68'
А. Ребко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Томь
ГОЛ! 3:1!
Жоаозиньо
Пас отдал
О. Марцваладзе
Замена
А. Сазонов
️️️️
А. Хазов
Замена
А. Кульчий
️️️️
П. Голышев
ГОЛ! 2:1!
О. Марцваладзе
Пас отдал
М. Абреу
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
И. Ламбарский
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ребко
Замена
В. Климов
️️️️
Э. Махмудов
Замена
И. Гультяев
️️️️
В. Строев
ГОЛ! 1:0!
П. Голышев
Пас отдал
В. Татарчук
Желтая карточка
Э. Махмудов
Желтая карточка
В. Строев
Замена
В. Татарчук
️️️️
О. Самсонов
20'
19'
Желтая карточка
А. Ребко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
36
Олег Самсонов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Томь
18
Петр Вашек
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
97
Игорь Портнягин
ЛВ
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Денис Бояринцев
(К)
ПВ
16
Антон Хазов
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
45
Марат Гарипов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
4-3-2-1
77
Ревишвили
22
Враньеш
4
Тубич
25
Амисулашвили
13
Марков
19
Ламбарский
26
Абреу
18
Дринчич
22
Жоаозиньо
36
Самсонов
72
Голышев
4-3-2-1
18
Вашек
26
Строев
8
Омельянчук
22
Николов
55
Нахушев
8
Махмудов
19
Ропотан
17
Ребко
7
Бояринцев
97
Портнягин
16
Хазов
72
Голышев
24
Кульчий
24
Кульчий
72
Голышев
36
Самсонов
50
Татарчук
50
Татарчук
36
Самсонов
19
Ламбарский
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
19
Ламбарский
16
Хазов
10
Сазонов
10
Сазонов
16
Хазов
26
Строев
35
Гультяев
35
Гультяев
26
Строев
8
Махмудов
33
Климов
33
Климов
8
Махмудов
Остались в запасе
Краснодар
Томь
45
Марат Гарипов
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
25
Илья Чебану
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Остались в запасе
45
Марат Гарипов
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Томь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Помощники судьи:
Илья Барышников (г. Москва)
Валерий Данченко (г. Уфа)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
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