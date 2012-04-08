Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Александрия
Кривбасс - Александрия: обзор матча 08 апреля 2012
Кривбасс
08.04.2012, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Александрия
69'
А. Антонов (П)
40'
И. Чередниченко
70'
В. Гавриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Александрия
+1
Замена
Й. Баришич
️️️️
С. Старенький
Вторая желтая
В. Лисицкий
Желтая карточка
В. Лисицкий
Замена
Д. Макриев
️️️️
В. Шевченко
ГОЛ! 1:2!
В. Гавриш
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Антонов
Замена
А. Антонов
️️️️
Д. Лепа
Замена
В. Сердюк
️️️️
М. Бартулович
Замена
Д. Ковба
️️️️
В. Генев
Замена
И. Йеслинек
️️️️
С. Балич
ГОЛ! 0:1!
И. Чередниченко
Желтая карточка
С. Самодин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
24
Виктор Генев
ЛЗ
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
14
Виталий Гавриш
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Буряк
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
10
Руслан Костышин
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
77
Александр Иващенко
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Александрия
1
Вадим Деонас
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
2
Денис Ковба
ЦП
28
Йосип Баришич
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
4-3-3
71
Бойко
74
Балич
22
Лисицкий
90
Петров
3
Лобжанидзе
23
Канкава
28
Матич
79
Бабатунде
21
Бартулович
11
Лепа
22
Самодин
3-3-1-1-1
79
Панькив
5
Чередниченко
4
Гитченко
15
Запорожан
22
Сахневич
14
Гавриш
24
Генев
6
Довгий
10
Салхи
7
Шевченко
21
Бартулович
4
Сердюк
4
Сердюк
21
Бартулович
74
Балич
9
Йеслинек
9
Йеслинек
74
Балич
11
Лепа
69
Антонов
69
Антонов
11
Лепа
27
Старенький
28
Баришич
28
Баришич
27
Старенький
24
Генев
2
Ковба
2
Ковба
24
Генев
7
Шевченко
11
Макриев
11
Макриев
7
Шевченко
Остались в запасе
Кривбасс
Александрия
70
Антонио Яколиш
ПВ
55
Артем Штанько
ВР
10
Руслан Костышин
АП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
1
Вадим Деонас
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Главный тренер
Леонид Буряк
Остались в запасе
70
Антонио Яколиш
ПВ
55
Артем Штанько
ВР
10
Руслан Костышин
АП
77
Александр Иващенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Деонас
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Леонид Буряк
Статистика матча Кривбасс - Александрия
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Кривбасс
Александрия
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+