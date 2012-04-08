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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Кубань (ЛФЛ)
Спартак - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 08 апреля 2012
Спартак
08.04.2012, воскресенье, 18:45
Россия. Премьер-лига, группа A, 38 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
6'
Э. Эменике
60'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Джано
️️️️
Э. МакГиди
Желтая карточка
Е. Макеев
Замена
Г. Букур
️️️️
Д. Цораев
Замена
С. Гатагов
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
А. Тлисов
ГОЛ! 2:0!
Ари
Пас отдал
Э. Эменике
Замена
М. Пиццелли
️️️️
А. Соснин
Замена
А. Козлов
️️️️
К. Комбаров
20'
Травма
К. Комбаров
19'
16'
Замена
Р. Бугаев
️️️️
М. Жавнерчик
13'
Травма
М. Жавнерчик
ГОЛ! 1:0!
Э. Эменике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Николас Пареха
(К)
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
14
Антон Рогочий
(К)
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Марко Уренья
ЛВ
8
Артур Тлисов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Давид Цораев
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
4-3-1-2
32
Ребров
2
Пареха
17
Сухи
92
Брызгалов
34
Макеев
23
Комбаров
5
Кариока
9
Комбаров
46
МакГиди
10
Эменике
39
Ари
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Армаш
14
Рогочий
15
Жавнерчик
8
Тлисов
23
Соснин
6
Цораев
11
Ионов
11
Уренья
90
Траоре
Козлов
77
Гатагов
77
Гатагов
Козлов
46
МакГиди
7
Джано
7
Джано
46
МакГиди
9
Комбаров
7
Козлов
7
Козлов
9
Комбаров
15
Жавнерчик
8
Бугаев
8
Бугаев
15
Жавнерчик
6
Цораев
11
Букур
11
Букур
6
Цораев
23
Соснин
9
Пиццелли
9
Пиццелли
23
Соснин
Остались в запасе
Спартак
Кубань (ЛФЛ)
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Зелао
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Зелао
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Кубань (ЛФЛ)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Олег Целовальников (Астрахань)
Тихон Калугин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:30 (прямая)
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