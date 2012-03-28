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    Расписание матчей 28-03-2012

    февраль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
    март 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 22 тур
    28 марта, среда
    22:45
    Инвернесс
    0:1
    Сент-Джонстон
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 1/4 финала, первый матч
    28 марта, среда
    22:45
    Милан
    0:0
    Барселона
    Матч завершен
    28 марта, среда
    22:45
    Марсель
    0:2
    Бавария
    Матч завершен
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