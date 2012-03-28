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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Бавария
Марсель - Бавария: обзор матча 28 марта 2012
Марсель
28.03.2012, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Бавария
44'
М. Гомес
69'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бавария
Желтая карточка
Д. Алаба
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Д. Праньич
️️️️
Ф. Рибери
Замена
Б. Шейру
️️️️
А. Диарра
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 0:2!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Брандао
️️️️
М. Амалфитано
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Кроос
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
А. Роббен
Желтая карточка
Л. Густаво
Желтая карточка
А. Диарра
Желтая карточка
Т. Кроос
Желтая карточка
Ф. Лам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
21
Жереми Морель
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ОП
12
Алу Диарра
ОП
28
Матье Вальбуэна
(К)
АП
31
Морган Амалфитано
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛАЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПАЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
11
Брандао
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
4-2-3-1
16
Андраде
21
Морель
63
Н'Кулу
16
Фанни
3
Аспиликуэта
25
Мбиа
12
Диарра
24
Айю
28
Вальбуэна
31
Амалфитано
14
Реми
2-3-1-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
28
Бадштубер
21
Лам
14
Густаво
5
Алаба
8
Кроос
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
12
Диарра
8
Шейру
8
Шейру
12
Диарра
31
Амалфитано
11
Брандао
11
Брандао
31
Амалфитано
7
Рибери
32
Праньич
32
Праньич
7
Рибери
8
Кроос
44
Тимощук
44
Тимощук
8
Кроос
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
Остались в запасе
Марсель
Бавария
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Марсель - Бавария
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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