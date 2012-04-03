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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Марсель
Бавария - Марсель: обзор матча 03 апреля 2012
Бавария
03.04.2012, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Марсель
13'
И. Олич
37'
И. Олич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Марсель
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Олич
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Брандао
Замена
Д. Праньич
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
Д. Алаба
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Л. Реми
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Ж. Морель
Замена
Рафинья
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
С. Мбиа
ГОЛ! 2:0!
И. Олич
Пас отдал
Д. Алаба
ГОЛ! 1:0!
И. Олич
Пас отдал
Ф. Рибери
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛАЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПАЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
21
Жереми Морель
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Бенуа Шейру
ОП
25
Стефан Мбиа
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
31
Морган Амалфитано
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
2-3-2-1-2
1
Нойер
28
Бадштубер
17
Боатенг
5
Алаба
14
Густаво
21
Лам
44
Тимощук
8
Кроос
7
Рибери
40
Олич
13
Мюллер
4-2-3-1
30
Манданда
3
Аспиликуэта
63
Н'Кулу
16
Фанни
21
Морель
8
Шейру
25
Мбиа
11
Брандао
28
Вальбуэна
24
Айю
14
Реми
8
Кроос
32
Праньич
32
Праньич
8
Кроос
13
Мюллер
13
Рафинья
13
Рафинья
13
Мюллер
40
Олич
27
Гомес
27
Гомес
40
Олич
14
Реми
77
Каборе
77
Каборе
14
Реми
21
Морель
31
Амалфитано
31
Амалфитано
21
Морель
11
Брандао
10
Жиньяк
10
Жиньяк
11
Брандао
Остались в запасе
Бавария
Марсель
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Бавария - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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