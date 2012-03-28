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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Барселона
Милан - Барселона: обзор матча 28 марта 2012
Милан
28.03.2012, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Барселона
Замена
Педро
️️️️
А. Санчес
Замена
Д. Месба
️️️️
А. Неста
Желтая карточка
М. Амброзини
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Боатенг
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
А. Неста
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Робиньо
Травма
Робиньо
Желтая карточка
К. Зеедорф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ОП
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Милан
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
7
Антонини
5
Мексес
13
Неста
23
Бонера
90
Амброзини
23
Ночерино
10
Зеедорф
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
4-1-3-1-1
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
5
Пуйоль
20
Кейта
6
Хави
8
Иньеста
5
Бускетс
10
Месси
4
Санчес
13
Неста
15
Месба
15
Месба
13
Неста
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
8
Иньеста
37
Тельо
37
Тельо
8
Иньеста
4
Санчес
9
Педро
9
Педро
4
Санчес
Остались в запасе
Милан
Барселона
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Милан - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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