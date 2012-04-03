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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Милан
Барселона - Милан: обзор матча 03 апреля 2012
Барселона
03.04.2012, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Милан
11'
Л. Месси (П)
41'
Л. Месси (П)
53'
А. Иньеста
32'
А. Ночерино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Милан
+3
Желтая карточка
А. Ночерино
+2
Желтая карточка
М. Лопес
+1
Желтая карточка
Ф. Мексес
Желтая карточка
И. Куэнка
Замена
М. Лопес
️️️️
Пато
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
Робиньо
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Пике
Замена
Пато
️️️️
К. Боатенг
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Хави
Замена
А. Аквилани
️️️️
К. Зеедорф
ГОЛ! 3:1!
А. Иньеста
Желтая карточка
К. Зеедорф
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Месси
Желтая карточка
А. Неста
ГОЛ! 1:1!
А. Ночерино
Пас отдал
З. Ибрагимович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
11'
10'
Желтая карточка
Л. Антонини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Исаак Куэнка
ЛФ
4
Сеск Фабрегас
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
12
Пато
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Вальдес
5
Пуйоль
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
7
Куэнка
4
Фабрегас
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
5
Мексес
13
Неста
7
Антонини
90
Амброзини
23
Ночерино
10
Зеедорф
27
Боатенг
11
Ибрагимович
70
Робиньо
3
Пике
3
Адриано
3
Адриано
3
Пике
4
Фабрегас
20
Кейта
20
Кейта
4
Фабрегас
6
Хави
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Хави
10
Зеедорф
20
Аквилани
20
Аквилани
10
Зеедорф
Пато
11
Лопес
11
Лопес
Пато
27
Боатенг
12
Пато
12
Пато
27
Боатенг
Остались в запасе
Барселона
Милан
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Барселона - Милан
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" "НТВ" 22:30 (прямая)
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