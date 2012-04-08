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Расписание матчей
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Шальке-04 - Ганновер-96
Шальке-04 - Ганновер-96: обзор матча 08 апреля 2012
Шальке-04
08.04.2012, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Ганновер-96
7'
Рауль
47'
Рауль
62'
К. Хунтелаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Ганновер-96
Замена
Б. Хеведес
️️️️
А. Учида
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Л. Холтби
️️️️
Рауль
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
С. Пинту
ГОЛ! 3:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Фарфан
Желтая карточка
К. Хагги
ГОЛ! 2:0!
Рауль
Пас отдал
Д. Фарфан
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Пандер
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
М. Абделлауе
Травма
М. Абделлауе
ГОЛ! 1:0!
Рауль
Пас отдал
Д. Фарфан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
(К)
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Рауль
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
(К)
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Дидье Я Конан
ПП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Уннершталь
18
Эскудеро
14
Пападопулос
21
Метцельдер
2
Учида
6
Хегер
18
Мориц
7
Дракслер
7
Рауль
8
Фарфан
21
Хунтелаар
4-4-2
20
Цилер
23
Шахед
5
Эггиманн
5
Хагги
19
Шульц
11
Конан
18
Пинту
24
Шмидебах
24
Пандер
92
Диуф
25
Абделлауе
2
Учида
5
Хеведес
5
Хеведес
2
Учида
7
Рауль
90
Холтби
90
Холтби
7
Рауль
7
Дракслер
20
Пукки
20
Пукки
7
Дракслер
24
Пандер
34
Рауш
34
Рауш
24
Пандер
18
Пинту
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
18
Пинту
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
Остались в запасе
Шальке-04
Ганновер-96
33
Матиас Шобер
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
14
Маркус Миллер
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Шальке-04 - Ганновер-96
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 17:25 (прямая)
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