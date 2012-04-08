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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Гранада
Мальорка - Гранада: обзор матча 08 апреля 2012
Мальорка
08.04.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Гранада
Замена
Ф. Рико
️️️️
К. Мартинш
Замена
Ф. Хара
️️️️
Б. Гомес
Замена
Э. Нсуе
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
П. Сендрос
Замена
М. Огунжими
️️️️
Т. Хемед
Замена
А. Гомес
️️️️
О. Игало
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
С. Техера
Замена
С. Техера
️️️️
Х. Луис Марти
Желтая карточка
М. Уртадо
Желтая карточка
Чико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ЦЗ
15
Чико
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
7
Мишель Перейра
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Гильерме Сикейра
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
14
Икечукву Уче
АП
11
Дани Бенитес
ПВ
16
Мойзес Уртадо
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
26
Франко Хара
ПВ
19
Энрике
ЦФ
4-4-2
13
Ават
15
Касерес
4
Рамис
22
Сендрос
15
Чико
5
Кастро
12
Тиссоне
19
Марти
7
Перейра
11
Касадесус
10
Хемед
4-1-3-2
25
Сезар
6
Сикейра
5
Майнц
20
Гомес
12
Ньом
17
Рико
11
Бенитес
14
Уче
22
Мартинш
9
Игало
16
Уртадо
19
Марти
8
Техера
8
Техера
19
Марти
7
Перейра
10
Нсуе
10
Нсуе
7
Перейра
10
Хемед
9
Огунжими
9
Огунжими
10
Хемед
9
Игало
23
Гомес
23
Гомес
9
Игало
22
Мартинш
4
Рико
4
Рико
22
Мартинш
20
Гомес
26
Хара
26
Хара
20
Гомес
Остались в запасе
Мальорка
Гранада
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Мальорка - Гранада
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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