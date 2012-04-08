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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 08 апреля 2012
ПСЖ
08.04.2012, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
6'
Ж. Менез
61'
Алекс
59'
А. Айю
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Марсель
+1
Замена
Ж. Айю
️️️️
С. Аспиликуэта
Вторая желтая
М. Сиссоко
Замена
М. Сахо
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
М. Бишевац
Желтая карточка
Брандао
Замена
Г. Оаро
️️️️
Нене
Замена
Брандао
️️️️
Л. Реми
Замена
А. Жиньяк
️️️️
М. Амалфитано
Замена
М. Бодмер
️️️️
Х. Пасторе
ГОЛ! 2:1!
Алекс
Пас отдал
Нене
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
Л. Реми
12'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Желтая карточка
М. Сиссоко
11'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Менез
Пас отдал
К. Жалле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
22
Мохаммед Сиссоко
ПП
7
Жереми Менез
ПВ
12
Нене
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Род Фанни
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
12
Алу Диарра
ОП
8
Бенуа Шейру
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
31
Морган Амалфитано
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
11
Брандао
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
17
Максвелл
4
Бишевац
33
Алекс
13
Жалле
8
Матюиди
8
Мотта
22
Сиссоко
15
Пасторе
7
Менез
12
Нене
4-2-3-1
30
Манданда
16
Фанни
25
Мбиа
63
Н'Кулу
3
Аспиликуэта
12
Диарра
8
Шейру
31
Амалфитано
28
Вальбуэна
24
Айю
14
Реми
7
Менез
12
Сахо
12
Сахо
7
Менез
15
Пасторе
24
Бодмер
24
Бодмер
15
Пасторе
12
Нене
99
Оаро
99
Оаро
12
Нене
14
Реми
11
Брандао
11
Брандао
14
Реми
3
Аспиликуэта
10
Айю
10
Айю
3
Аспиликуэта
31
Амалфитано
10
Жиньяк
10
Жиньяк
31
Амалфитано
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча ПСЖ - Марсель
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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