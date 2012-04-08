Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Таврия
Мариуполь - Таврия: обзор матча 08 апреля 2012
Мариуполь
08.04.2012, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Таврия
52'
Ф. Ади
84'
А. Шиндер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Таврия
+4
Замена
М. Нэ
️️️️
Гомес
+2
Замена
М. Фещук
️️️️
А. Шиндер
Замена
Д. Алими
️️️️
Ф. Ади
ГОЛ! 0:2!
А. Шиндер
Пас отдал
С. Назаренко
Желтая карточка
И. Чайковский
Замена
В. Федотов
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
Ф. Будковский
Желтая карточка
Ю. Путраш
Замена
Ф. Будковский
️️️️
А. Пуканыч
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ади
Пас отдал
М. Калиниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
19
Игорь Тищенко
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
9
Денис Кожанов
ПП
99
Константин Ярошенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
3-1-5-1
12
Худжамов
91
Бутко
2
Полянский
19
Невмывака
4
Чайковский
99
Таргамадзе
19
Тищенко
25
Виценец
27
Пуканыч
9
Кожанов
99
Ярошенко
4-1-3-2
13
Кахриман
20
Буссаиди
8
Аделейе
5
Езерский
40
Путраш
27
Гомес
29
Любичич
25
Калиниченко
9
Назаренко
9
Ади
7
Шиндер
99
Ярошенко
19
Федотов
19
Федотов
99
Ярошенко
27
Пуканыч
28
Будковский
28
Будковский
27
Пуканыч
9
Ади
15
Алими
15
Алими
9
Ади
27
Гомес
16
Нэ
16
Нэ
27
Гомес
7
Шиндер
10
Фещук
10
Фещук
7
Шиндер
Остались в запасе
Мариуполь
Таврия
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
30
Олег Гуменюк
ПП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
30
Олег Гуменюк
ПП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Мариуполь - Таврия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Таврия
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+