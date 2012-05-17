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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Маттерсбург - Капфенберг
Маттерсбург - Капфенберг: обзор матча 17 мая 2012
Маттерсбург
17.05.2012, четверг, 18:00
Австрия. Бундеслига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Капфенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Маттерсбург - Капфенберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Капфенберг
Австрия. Бундеслига, 36 тур
Маттерсбург
2 : 0
17.05.2012
Капфенберг
Австрия. Бундеслига, 35 тур
Капфенберг
0 : 2
13.05.2012
Рапид
Австрия. Бундеслига, 34 тур
Зальцбург
2 : 0
10.05.2012
Капфенберг
Австрия. Бундеслига, 33 тур
Капфенберг
0 : 0
05.05.2012
Рид
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Штурм
2 : 1
28.04.2012
Капфенберг
Информация о матче
Стадион:
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Маттерсбург
Капфенберг
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
«Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам
2016.01.08 01:10
«Майнц» приобрел нападающего сборной Австрии
2016.01.06 00:10
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
«Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам
2016.01.08 01:10
«Майнц» приобрел нападающего сборной Австрии
2016.01.06 00:10
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