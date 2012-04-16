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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 16 апреля 2012
Хетафе
16.04.2012, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
5 : 1
Завершен
Севилья
35'
М. Торрес
49'
М. Ласен
63'
Мику
69'
П. Риос
71'
Мику
19'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Севилья
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Г. Медель
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Мику
Замена
А. Баррада
️️️️
П. Риос
Замена
И. Ракитич
️️️️
Ману
ГОЛ! 5:1!
Мику
Пас отдал
П. Риос
ГОЛ! 4:1!
П. Риос
Пас отдал
Мане
ГОЛ! 3:1!
Мику
Пас отдал
П. Риос
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Ф. Наварро
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ! 2:1!
М. Ласен
Пас отдал
Д. Кастро
Желтая карточка
П. Троховски
Желтая карточка
М. Торрес
ГОЛ! 1:1!
М. Торрес
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
П. Троховски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Альваро Арройо
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Мане
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
3
Фернандо Наварро
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Севилья
23
Хулиан
ВР
16
Кала
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
2
Арройо
6
Диас
2
Мане
23
Торрес
14
Гавилан
25
Ласен
8
Мичел
17
Кастро
16
Риос
20
Мику
3-3-1-1-1
13
Варас
3
Наварро
17
Фасио
14
Эскюде
16
Навас
17
Медель
13
Луна
15
Троховски
7
Ману
21
Негредо
14
Гавилан
22
Каскеро
22
Каскеро
14
Гавилан
16
Риос
10
Баррада
10
Баррада
16
Риос
20
Мику
19
Гуиса
19
Гуиса
20
Мику
17
Медель
20
Кампанья
20
Кампанья
17
Медель
7
Ману
11
Ракитич
11
Ракитич
7
Ману
3
Наварро
90
Диавара
90
Диавара
3
Наварро
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
13
Жорди Кодина
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
23
Хулиан
ВР
16
Кала
ЦЗ
15
Дэйвид
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
16
Кала
ЦЗ
15
Дэйвид
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Хетафе - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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