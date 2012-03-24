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Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 24 марта 2012
Сандерленд
24.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
41'
Н. Бендтнер
70'
Д. МакКлин
76'
С. Сессеньон
79'
Т. Тайво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Д. Ботройд
️️️️
Б. Замора
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Н. Бендтнер
ГОЛ! 3:1!
Т. Тайво
ГОЛ! 3:0!
С. Сессеньон
Пас отдал
У. Бридж
Замена
Д. Мейлер
️️️️
У. Бридж
ГОЛ! 2:0!
Д. МакКлин
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
А. Таарабт
Красная карточка
Д. Сиссе
Замена
А. Бузаки
️️️️
С. Диаките
Желтая карточка
У. Бридж
+3
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Д. МакКлин
Желтая карточка
Б. Замора
Желтая карточка
С. Кириакос
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. О'Ши
20'
Желтая карточка
Л. Янг
11'
Желтая карточка
С. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ПП
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
32
Самба Диаките
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
4-4-2
22
Миньоле
3
Бридж
6
Тернер
16
Кириакос
16
О'Ши
16
МакКлин
8
Воган
4
Коулбэк
8
Гарднер
32
Бендтнер
29
Сессеньон
4-4-2
30
Кенни
36
Янг
5
Онуоха
35
Фердинанд
0
Тайво
4
Дерри
12
Макки
49
Таарабт
32
Диаките
25
Замора
12
Сиссе
32
Бендтнер
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
32
Бендтнер
3
Бридж
7
Мейлер
7
Мейлер
3
Бридж
16
О'Ши
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
16
О'Ши
32
Диаките
14
Бузаки
14
Бузаки
32
Диаките
49
Таарабт
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
49
Таарабт
25
Замора
23
Ботройд
23
Ботройд
25
Замора
Остались в запасе
Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс
1
Крейг Гордон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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