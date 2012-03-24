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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Блэкпул
Рединг - Блэкпул: обзор матча 24 марта 2012
Рединг
24.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
3 : 1
Завершен
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