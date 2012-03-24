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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Ганновер-96
Бавария - Ганновер-96: обзор матча 24 марта 2012
Бавария
24.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
36'
Т. Кроос
68'
М. Гомес
74'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ганновер-96
Желтая карточка
Д. Я Конан
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Т. Кроос
ГОЛ! 2:1!
Д. Я Конан
Пас отдал
М. Диуф
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Кроос
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
С. Пинту
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Олич
Замена
А. Тимощук
️️️️
Д. Праньич
ГОЛ! 1:0!
Т. Кроос
Пас отдал
А. Роббен
10'
Желтая карточка
С. Черундоло
Желтая карточка
Д. Праньич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
32
Даниэль Праньич
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЛЗ
24
Кристиан Пандер
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
24
Мануэль Шмидебах
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
4-1-4-1
1
Нойер
5
Алаба
28
Бадштубер
17
Боатенг
21
Лам
14
Густаво
7
Рибери
8
Кроос
32
Праньич
10
Роббен
40
Олич
4-1-1-2-2
20
Цилер
6
Черундоло
24
Пандер
2
Погатец
5
Эггиманн
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
24
Шмидебах
92
Диуф
25
Абделлауе
32
Праньич
44
Тимощук
44
Тимощук
32
Праньич
8
Кроос
13
Мюллер
13
Мюллер
8
Кроос
40
Олич
27
Гомес
27
Гомес
40
Олич
18
Пинту
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
18
Пинту
25
Абделлауе
11
Конан
11
Конан
25
Абделлауе
Остались в запасе
Бавария
Ганновер-96
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Бавария - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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