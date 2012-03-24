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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Амкар-Пермь
Краснодар - Амкар-Пермь: обзор матча 24 марта 2012
Краснодар
24.03.2012, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 36 тур
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
4'
М. Якубко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Амкар-Пермь
+3
Замена
М. Блажич
️️️️
Г. Пеев
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Замена
О. Самсонов
️️️️
И. Пикущак
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
П. Голышев
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
О. Враньеш
️️️️
А. Мартынович
Желтая карточка
З. Сираков
ГОЛ! 0:1!
М. Якубко
Пас отдал
В. Гришин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
32
Марко Блажич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
4-3-3
77
Ревишвили
33
Анджелкович
4
Тубич
14
Мартынович
25
Амисулашвили
22
Жоаозиньо
25
Шипицин
26
Абреу
20
Марцваладзе
14
Мовсисян
10
Пикущак
4-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
13
Новакович
21
Белоруков
3
Мияилович
7
Пеев
18
Коломейцев
14
Васильев
28
Гришин
18
Бурмистров
26
Якубко
14
Мартынович
22
Враньеш
22
Враньеш
14
Мартынович
10
Пикущак
36
Самсонов
36
Самсонов
10
Пикущак
20
Марцваладзе
72
Голышев
72
Голышев
20
Марцваладзе
7
Пеев
32
Блажич
32
Блажич
7
Пеев
18
Бурмистров
7
Тюкалов
7
Тюкалов
18
Бурмистров
Остались в запасе
Краснодар
Амкар-Пермь
64
Олег Ланин
ОП
1
Евгений Городов
ВР
19
Игорь Ламбарский
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
1
Евгений Городов
ВР
19
Игорь Ламбарский
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Краснодар - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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