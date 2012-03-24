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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Крылья Советов
Томь - Крылья Советов: обзор матча 24 марта 2012
Томь
24.03.2012, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 36 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Крылья Советов
Желтая карточка
С. Корниленко
Желтая карточка
Р. Воробьев
Желтая карточка
Р. Нахушев
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Глеб
Замена
В. Климов
️️️️
Э. Махмудов
Замена
Р. Григорян
️️️️
Х. Аппаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
(К)
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
97
Игорь Портнягин
ЛВ
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Алан Гатагов
ПВ
16
Антон Хазов
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
83
Стив
ПЗ
8
Антон Бобер
ЦП
11
Александр Глеб
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Томь
25
Илья Чебану
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
4-3-2-1
18
Вашек
55
Нахушев
22
Николов
8
Омельянчук
26
Строев
8
Махмудов
19
Ропотан
17
Ребко
97
Портнягин
9
Гатагов
16
Хазов
3-2-2-1-2
16
Веремко
98
Петров
13
Верховцов
0
Таранов
83
Стив
92
Голубев
11
Глеб
8
Бобер
91
Яковлев
14
Аппаев
12
Корниленко
8
Махмудов
33
Климов
33
Климов
8
Махмудов
14
Аппаев
28
Григорян
28
Григорян
14
Аппаев
11
Глеб
84
Воробьев
84
Воробьев
11
Глеб
Остались в запасе
Томь
Крылья Советов
10
Алексей Сазонов
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
10
Алексей Сазонов
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Томь - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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